Майже 80 тисяч жителів окупованого Криму отримали закордонні паспорти на Херсонщині
Про це повідомляє "Крим.Реаліі".
"До міграційної служби Херсонщини, починаючи з 2014 року, звернулися 78 395 кримчан для отримання закордонного паспорта", - йдеться в повідомленні з посиланням на управління Державної міграційної служби України в Херсонській області.
За інформацією відомства, найчастіше жителі Криму звертаються до Дніпровського й Суворовського районних відділень міграційної служби в Херсоні, а також у відділення УДМС в Новотроїцькому, Генічеську, Каланчаку й Чаплинці.
Всього в Україні станом на вересень 2018 року видали 10 млн біометричних закордонних паспортів.
Як повідомлялося, 11 червня 2017 року набула чинності візова лібералізація для громадян України при короткострокових поїздках до країн ЄС і "шенгену" (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського Союзу, крім Великої Британії та Ірландії, а також країн "шенгенської зони". Цей режим поки що не стосується так званих "заморських володінь" Нідерландів і Франції.