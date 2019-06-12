Росія не збиралася виконувати норми морського права - начальник Генштабу ЗСУ

Початком Керченської кризи була провокація з російського боку проти українських кораблів.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак, коментуючи події в Керченській протоці листопада 2018 року, коли російські силовики обстріляли і захопили три українських військових кораблі та екіпажі.

Зокрема, він розповів, що спілкувався з начальником Військово-морських сил України Ігорем Воронченком з приводу подій в Чорному морі. "Він (Воронченко – ред.) мені доповів, що це був не перший прохід наших військових кораблів, що він віддавав команди, які потрібні були: повертатися, коли їх не пускали, коли вони стояли, зробили заявку, що вони готові пройти під тим мостом, як це було в попередні рази. Провокація була з російського боку, вони ж навіть кари показували, як вони це робили. Тобто вони не збиралися просто виконувати норми морського права, гуманітарного права. У військових є свої закони. А так, як повелася Росія біля Керченської протоки – класифікація була нашого керівництва, що це відкрита військова агресія, і я з цим погоджуюся", – сказав Хомчак.

Він підкреслив, що українські кораблі не планували вступати в протистояння з російськими, а мали намір пройти до визначеного місця базування. За його словами, для оцінки дій моряків із захоплених буксира та двох катерів їх спершу треба повернути з російського полону. "Вони проходили відкрито, заявили, що вони йдуть, тобто так, як треба були йти судам через цю протоку – вони проходили", – підсумував він.

Хомчак анонсував, що ВМС України і надалі здійснюватимуть прохід військових кораблів через Керченську протоку, однак намагатимуться уникнути повторення ситуації, яка виникла восени минулого року.

"Військові спроби – звичайно, ми повторювати так само, як воно було, не збираємося, але будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", – сказав він.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії силою із застосуванням зброї захопили три українські військові кораблі та членів їхніх екіпажів. Кілька моряків при цьому отримали поранення. Росія звинуватила 2х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає це актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.