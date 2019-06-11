На “Каланчаку” затримали учасника “самоборони Криму”

На пункті пропуску «Каланчак» при спробі перетину адмінмежі з окупованим Кримом затримано учасника незаконного збройного формування "самооборона Криму", який перебував у розшуку.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

"11 червня 2019 року працівниками Головного управління Національної поліції в АР Крим та в м.Севастополі та Державної прикордонної служби України на контрольно-пропускному пункті «Каланчак» при спробі перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією півострова Крим був виявлений та затриманий розшукуваний раніше учасник незаконного збройного формування "самооборона Крыма", - йдеться у повідомленні.

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим вказаному "самооборонівцю" вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань).

Кримінальна відповідальність за вказаний злочин передбачена у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.