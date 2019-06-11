На “Каланчаку” затримали учасника “самоборони Криму”
Про це у Facebook повідомляє прес-служба прокуратури АРК.
"11 червня 2019 року працівниками Головного управління Національної поліції в АР Крим та в м.Севастополі та Державної прикордонної служби України на контрольно-пропускному пункті «Каланчак» при спробі перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією півострова Крим був виявлений та затриманий розшукуваний раніше учасник незаконного збройного формування "самооборона Крыма", - йдеться у повідомленні.
Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим вказаному "самооборонівцю" вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань).
Кримінальна відповідальність за вказаний злочин передбачена у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.
На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.