Суд в РФ відклав розгляд справи блогера Мемедемінова

Російський суд відклав перше засідання по суті у справі кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова у зв'язку з тим, що його не доставили із СІЗО Сімферополя до Ростова-на-Дону.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката Мемедемінова Едема Семедляєва.

«10 червня мав розпочатися розгляд справи Нарімана, однак нам повідомили, що його не доставили із Сімферополя. Його місцезнаходження на даний момент невідоме. Також невідомо, на яке число перенесли судове засідання. Чекаємо дзвінка секретаря суду», – розповів Семедляєв.

Зазначається, що Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 29 травня постановив приступити до розгляду по суті справи кримськотатарського громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова з 10 червня.

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22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ в Сімферополі. 23 березня суд його заарештував. Затриманому пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет).

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедеминова «порушенням прав на свободу думки, вільне одержання і поширення інформації».