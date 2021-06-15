Окупанти минулої доби вісім разів зривали «тишу» на сході України
Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Протягом минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник тричі обстрілював позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Павлопіль російські війська здійснили обстріл українських захисників зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Луганського ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає.
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців.
Стан здоров’я одного військового – задовільний, іншого – середньої тяжкості.
Станом на 7 годину ранку, 15 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
Біля Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів.