Окупанти минулої доби вісім разів зривали «тишу» на сході України

Російсько-окупаційні війська минулої доби 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Протягом минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник тричі обстрілював позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Неподалік населеного пункту Павлопіль російські війська здійснили обстріл українських захисників зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Луганського ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

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Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців.

Стан здоров’я одного військового – задовільний, іншого – середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку, 15 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Біля Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів.