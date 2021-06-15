ОБСЄ вихідними зафіксувала майже 200 порушень «тиші» на сході України

СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 11 до вечора 13 червня 84 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 107 таких порушень на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті № 136/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 14 червня 2021 року.

“У період із вечора 11 до вечора 13 червня в Донецькій області Місія зафіксувала 84 порушення режиму припинення вогню, зокрема 25 вибухів невизначеного походження", - йдеться у повідомленні.

Більшість порушень сталася в районі на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) ввечері 11 та вночі 12 червня, а також північніше та південніше Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька) 12 червня.

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Упродовж попереднього звітного періоду в цій області було зафіксовано 51 порушення режиму припинення вогню.

"У період із вечора 11 до вечора 13 червня в Луганській області СММ зафіксувала 107 порушень режиму припинення вогню, зокрема 5 вибухів невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Більшість порушень сталася в районі на північ від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) увечері 11 та вночі 12 червня.

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Упродовж попереднього звітного періоду на Луганщині було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Як раніше повідомляло агентство, у понеділок, 14 червня, в зоні операції Об’єднаних сил внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.