Окупанти мобілізують працівників «держпідприємств» ОРДЛО - розвідка

Протягом тижня російські найманці на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях посилювали перший та другий армійські корпуси за рахунок мобілізації працівників та автомобільної техніки з «державних» підприємств ОРДЛО.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік із посиланням на інформацію головного управління розвідки Міноборони.

«Протягом тижня окупанти проводили заходи, спрямовані на забезпечення готовності до посилення з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів за рахунок мобілізації приписного складу та автомобільної техніки з "державних" підприємств квазідержавних утворень», - повідомила речниця.

Читайте також: Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Опитного та Водяного

Сальнік зазначила, що противником традиційно поширювалась неправдива та викривлена інформація про дії Збройних сил України, зокрема чутки про загрозу розгортання бойових дій з боку Об’єднаних сил найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, російсько-окупаційні війська минулої доби 12 разів порушили режим припинення вогню, один військовий ЗСУ отримав поранення.