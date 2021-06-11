Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Опитного та Водяного

Російські окупаційні війська 11 червня двічі порушили режим припинення вогню на сході України. Втрат внаслідок ворожого обстрілу серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік.

«Від початку поточної доби, 11 червня, станом на 12 годину зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік Водяного, що біля Донецька, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм. А в напрямку Опитного — здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших захисників від початку доби немає», - повідомила речниця.

За словами Сальнік, про всі порушення окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Як повідомляв Укрінформ, російсько-окупаційні війська минулої доби 12 разів порушили режим припинення вогню, один військовий ЗСУ отримав поранення.