Французькі депутати побували на КПВВ «Гнутове»

КПВВ «Гнутове» відвідали депутати Національних зборів Французької Республіки.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ.

З безпековою ситуацією в межах гуманітарного дорожнього коридору делегацію ознайомив виконуючий обов'язки начальника Донецького загону полковник Сергій Лозінський. Зокрема, він повідомив, що рух громадян дорожнім коридором блокується російсько-окупаційними військами.

«Переміщення людей повністю блокується на тимчасово окупованій території України. Водночас у нас в контрольному пункті перебуває достатня кількість прикордонників, що готові забезпечити пропуск», - зазначив Лозінський.

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Від імені французьких парламентарів до присутніх звернувся депутат Національних зборів Франції пан П'єр Персон. «Франція пишається героїзмом українців і переймається ситуацією, яка склалася. Сподіваємося на швидке й успішне її врегулювання. Ми докладемо всіх зусиль, які від нас залежать», - наголосив французький парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, представники дипломатичних установ Швейцарії та Великої Британії ознайомились із роботою КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Посол Швейцарії Клод Вільд зазначив, що міжнародна спільнота підтримує територіальну цілісність України та сподівається на швидке повернення окупованих територій України.

Бойовики ОРДЛО продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Фото: ДПСУ