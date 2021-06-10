В Україні планують створити національне меморіальне кладовище

В Україні планують створити національне меморіальне кладовище

Укрінформ
Міністерство у справах ветеранів та Міністерство розвитку громад і територій планують створити національне меморіальне кладовище з метою вшанування пам'яті загиблих в АТО/ООС військових.

Про це у Житомирі під час спілкування з родинами загиблих військовослужбовців повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, передає кореспондент Укрінформу.

«Є законопроєкт про уніфікований церемоніал поховання наших героїв. Ще один напрямок – це створення національного меморіального кладовища на кшталт Арлінгтона у США», - зазначила Лапутіна.

За її словами, національне меморіальне кладовище є спільним напрацюванням Міністерства у справах ветеранів та Міністерства розвитку громад і територій.

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Наразі у Верховній Раді зареєстрований відповідний законопроєкт, він пройшов перше читання і є сподівання, що його приймуть до парламентських канікул.

Спочатку спільно з фахівцями розроблять концепцію національного меморіального кладовища, оберуть земельну ділянку, розроблять технічну документацію.

Як уточнив генеральний директор Директорату вшанування пам’яті та формування позитивного образу ветеранів Міністерства у справах ветеранів Руслан Приходько, у законопроєкті йдеться про розташування кладовища площею близько 75 га у Києві чи Київській області.

Приходько додав, що на національному меморіальному кладовищі ховатимуть тих, хто має статус учасника бойових дій. Водночас рішення про поховання там загиблих прийматимуть виключно їхні рідні.

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