У зоні ООС від початку доби зберігається «тиша»

Від початку доби 5 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ООС у Фейсбуці.

«Підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи», - зазначається в повідомленні.

Також у штабі нагадали, що в районі проведення операції Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання інші складові сил сектору безпеки. За сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, минулої доби, 4 червня, російські окупанти здійснили два обстріли.