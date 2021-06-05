В армії за добу – вісім нових випадків COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу, 4 червня, на COVID-19 захворіли 8 осіб, усього ж наразі хворіють 145 військовослужбовців.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медсил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 3 особи госпіталізовано до закладів охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що станом на 10.00 5 червня в ЗСУ на COVID-19 хворіють 145 осіб. Всього за час пандемії одужала 24 971 особа, летальних випадків 93.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 54 особи.

У пресслужбі додали, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 68 714 осіб отримала 1 дозу вакцини. З них 3 748 військові медики. Повторно провакциновано 6461 особу. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 2276 осіб (перше введення).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 4 червня, зареєстрували 1897 нових випадків COVID-19. Одужали 8 330 осіб, померли 86.