Окупанти відкривали вогонь з мінометів під Пісками та Новгородським

З початку доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Неподалік населеного пункту Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

«У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували близько 4 гектарів території та передали на знищення 100 одиниць вибухонебезпечних предметів», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 3 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.