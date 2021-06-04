Під Слов'янськом знайшли схрон з 11 гранатометами, гранатами та набоями

Поблизу Слов'янська правоохоронці у нежилому будинку виявлили схрон, вилучено 11 гранатометів, 23 гранати і більше 4000 набоїв.

Про це інформує Краматорське районне управління поліції Донецької області, передає Укрінформ.

“Схрон боєприпасів виявили та вилучили поліцейські Слов'янська спільно з працівниками СБУ та Донецькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері. З незаконного обігу вилучено 11 РПГ, 14 гранат Ф-1, 9 гранат РГД, 25 запалів та чотири ящика з патронами”, - йдеться у повідомленні.

Усе вилучене з місця події спрямовано на експертизу. Наразі встановлюється походження вибухонебезпечних предметів.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у прифронтовому Торецьку в гаражі було виявлено схрон зброї та боєприпасів.