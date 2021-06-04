В українській армії - 144 хворих з коронавірусом

У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 144 особи, водночас за минулу добу виявлено 7 нових випадків коронавірусу.

Про це у Фейсбуці повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

Як зазначається, минулої доби госпіталізовано трьох хворих.

За даними Медсил, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 52 особи. Загалом за час пандемії у ЗСУ одужало 24 964 особи, летальних випадків зареєстровано 93.

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 66 438 осіб отримали 1 дозу вакцини, з них 3652 військові медики. Повторно провакциновано 6110 осіб. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 2221 особу (перше введення).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зафіксували 2266 випадків захворювання на COVID-19, 8291 особа одужала, померло 95 людей.