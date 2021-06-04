Окупанти від початку доби один раз порушили «тишу» на сході України

Протягом минулої доби, 3 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

Станом на 7 ранку, 4 червня, зафіксоване одне порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ - неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Унаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню, запевняють у пресцентрі ООС.