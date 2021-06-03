У зоні ООС другий день зберігається «тиша»

Російські окупаційні війська станом на 17.00 3 червня не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

У штабі також повідомили, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 2 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню.