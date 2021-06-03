На сході України за добу не зафіксували порушень режиму «тиші»

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці, передає Укрінформ.

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«Протягом минулої доби, 2 червня та станом на 7 годину ранку 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.