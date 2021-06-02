В українській армії - 146 хворих з коронавірусом

Станом на ранок 2 червня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 146 осіб. За минулу добу виявлено 15 нових випадків коронавірусу серед військових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 02 червня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 146 осіб. За минулу добу зареєстровано 15 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі 4 особи госпіталізовано до закладів охорони здоров'я, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 47 осіб.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 24 945 осіб, летальних випадків - 93.

У пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 61 926 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 504 військові медики. Повторно провакциновано 4 744 особи. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 4 486 осіб (перше введення).

Як повідомлялось, в Україні за минулу добу зафіксували 2 205 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 158.

Фото: АА