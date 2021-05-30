В українській армії за добу - один випадок коронавірусу

Станом на 30 травня в Збройних силах України на COVID-19 хворіють 169 осіб. За минулу добу виявили один новий випадок.

За минулу добу виявлено один новий випадок захворювання, повідомляється на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Станом на 10.00 30 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 169 осіб”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом за час пандемії одужали 24 896 осіб, летальних випадків - 93, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 45 осіб.

Водночас у Медсилах поінформували, що за минулу добу проти COVID-19 першою дозою вакцини щеплено 407 осіб, а загалом провакциновано у ЗСУ 56 тис. 198 осіб, з яких 3 тис. 337 - військові медики.

Водночас повідомляється, що повторно провакциновано 2 тис. 909 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зафіксовано 1 703 нові випадки захворювань на COVID-19. Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників. Летальних випадків — 84.