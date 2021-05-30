У зоні ООС окупанти шість разів порушили «тишу», втрат немає

У зоні ООС окупанти шість разів порушили «тишу», втрат немає

Укрінформ
За минулу добу, 29 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

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Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Причепилівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Цивільні особи не постраждали.

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Бойових втрат серед українських захисників немає.

Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 30 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.

Фото: mil.gov.ua

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