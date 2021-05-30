У зоні ООС окупанти шість разів порушили «тишу», втрат немає
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
"Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.
Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів.
У районі Причепилівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Цивільні особи не постраждали.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 30 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.
Фото: mil.gov.ua