Стріляли з протитанкових ракет: окупанти чотири рази зривали «тишу» на сході України

З початку доби, 29 травня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

"В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 29 травня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 224 вибухонебезпечні предмети.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.