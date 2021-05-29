В українській армії – ще шість нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України станом на 29 травня на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 168 осіб, за добу виявлено 6 випадків інфікування.

Про це у Фейсбуці повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

«Станом на 10.00 29 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 168 осіб... За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом у ЗСУ за час пандемії одужало 24 896 осіб, летальних випадків 93. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 45 осіб.

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Повідомляється також, що за минулу добу проти коронавірусу у ЗСУ щеплено 827 осіб. Загалом ід початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 55 791 особа отримала одну дозу вакцини проти коронавірусу, зокрема 3305 військових медиків. Повністю вакциновано 2228 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зафіксували 3096 випадків COVID-19, летальних випадків зареєстровано 156.