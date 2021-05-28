Сім порушень «тиші»: під Мар’їнкою окупанти стріляли з СПГ, під Авдіївкою - з мінометів

З початку цієї доби було зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі Гранітного окупанти використали великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по українських позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

Неподалік Причепілівки російські найманці відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя – ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар’їнки ворог використав станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Як повідомлялось, 27 травня в районі проведення ООС зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів, загинув український військовий.