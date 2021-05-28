Генсекретарка ОБСЄ прибула на Донеччину

Генсекретарка ОБСЄ Гельга Шмід прибула в Донецьку область.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Донецька обласна держадміністрація.

«Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід та перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прибули до Донецької області з дводенним робочим візитом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Краматорську гостей зустріли члени місії ОБСЄ, які виконують обов'язки у Донецькій області, керівництво ООС та представники Донецької облдержадміністрації.

Під час візиту генсекретарка ОБСЄ та перший заступник міністра закордонних справ України відвідають КПВВ «Новотроїцьке», регіональний офіс ОБСЄ у Донецькій області та зустрінуться з головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Кириленком.

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід прибула до Донеччини / Фото: Донецька ОДА

Як повідомлялося, генсекретарка ОБСЄ розпочала свій візит в Україну 26 травня. У Києві вона вже зустрічалася, зокрема, з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Триватиме візит очільниці ОБСЄ до 30 травня.