Генсекретарка ОБСЄ прибула на Донеччину
Як передає Укрінформ, про це повідомила Донецька обласна держадміністрація.
«Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід та перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прибули до Донецької області з дводенним робочим візитом», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Краматорську гостей зустріли члени місії ОБСЄ, які виконують обов'язки у Донецькій області, керівництво ООС та представники Донецької облдержадміністрації.
Під час візиту генсекретарка ОБСЄ та перший заступник міністра закордонних справ України відвідають КПВВ «Новотроїцьке», регіональний офіс ОБСЄ у Донецькій області та зустрінуться з головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Кириленком.
Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід прибула до Донеччини / Фото: Донецька ОДА
Як повідомлялося, генсекретарка ОБСЄ розпочала свій візит в Україну 26 травня. У Києві вона вже зустрічалася, зокрема, з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Триватиме візит очільниці ОБСЄ до 30 травня.