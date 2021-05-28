В українській армії за добу - дев'ять випадків коронавірусу

Станом на ранок 28 травня в Збройних силах України на COVID-19 хворіють 180 осіб. За минулу добу виявлено дев'ять нових випадків коронавірусу серед військових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 28 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 180 осіб. За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 51 особа.

Загалом за час пандемії одужали 24 878 осіб, летальних випадків - 93.

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У пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 55 015 осіб отримали першу дозу вакцини, з них 3 296 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 першою дозою щеплено 981 особу. Повторно провакциновано 1757 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 27 травня, зафіксували 3 306 нових випадків COVID-19, летальних випадків 156.

Фото: ДПСУ