Окупанти чотири рази порушили «тишу» – загинув український військовий

Російсько-окупаційні війська з початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил, загинув український військовослужбовець.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Унаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям", - повідомили у штабі ООС.

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Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.