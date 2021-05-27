Окупанти чотири рази порушили «тишу» – загинув український військовий
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
Зазначається, що поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.
У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
"Унаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям", - повідомили у штабі ООС.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.