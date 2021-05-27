В українській армії – 187 хворих з коронавірусом

Станом на ранок 27 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 187 людей.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання.

До закладів охорони здоров’я госпіталізували одну людину. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 52 людини.

Всього за час пандемії одужали 24 862 людей, померли 93.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 26 травня зафіксували 3 509 нових випадків COVID-19, серед них 193 дитини та 82 медики. Летальних випадків 183.