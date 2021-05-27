В українській армії – 187 хворих з коронавірусом

В українській армії – 187 хворих з коронавірусом

Укрінформ
Станом на ранок 27 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 187 людей.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання.

До закладів охорони здоров’я госпіталізували одну людину. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 52 людини.

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Всього за час пандемії одужали 24 862 людей, померли 93.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 26 травня зафіксували 3 509 нових випадків COVID-19, серед них 193 дитини та 82 медики. Летальних випадків 183.

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