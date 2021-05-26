Окупанти обстріляли село на Донеччині - поранений мирний житель

На Донеччині внаслідок обстрілу російських окупантів поранено мирного жителя села Славне.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація.

«26 травня 2021 в селі Славне внаслідок ворожого обстрілу мирний житель отримав вогнепальне осколкове проникаюче сліпе поранення передньої поверхні грудної клітини справа, внаслідок чого у людини стався перелом третього ребра, правобічний гемопневмоторакс, геморагічний шок 2 ступеня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранений одразу був доставлений до Курахівської міської лікарні. Нині його направили до військового шпиталю №66 у місто Покровськ.

Всі обставини подій встановлюються.

Як повідомлялося, минулої доби, 25 травня, російські окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню.