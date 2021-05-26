В українській армії за добу - 15 випадків коронавірусу

Станом на ранок 26 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 293 особи. За минулу добу зафіксували 15 нових випадків

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 15 нових випадків захворювання.

До закладів охорони здоров’я госпіталізовані шестеро. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 66 осіб.

Загалом за час пандемії одужали 24 849 осіб, померли 93.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 травня зафіксували 3 395 нових випадків COVID-19, серед них у 154 дітей та 73 медпрацівників. Летальних випадків 208.