Окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, втрат немає

Російські окупаційні війська станом на 17.00 25 травня двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«З початку цієї доби, 25 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру поблизу населеного пункту Новгородське, а з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Водяне.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

За інформацією пресслужби, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 50 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялось, у понеділок, 24 травня, російські окупанти застосували проти мирних мешканців на сході держави протитанковий ракетний комплекс. Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування. Унаслідок обстрілу одна з ракет влучила у гаражний кооператив «Північний», друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне.