У зоні ООС пройшов футбольний турнір пам'яті загиблих під Волновахою бійців

Військовослужбовці Об’єднаних сил узяли участь у футбольному турнірі, присвяченому пам’яті бійців, загиблих поблизу Волновахи 22 травня 2014 року.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Військовослужбовці окремої механізованої бригади «Холодний Яр» взяли участь у шостому традиційному футбольному турнірі, присвяченому пам’яті загиблих під Волновахою 22 травня 2014 року воїнів 51-ї бригади. Захід проходив у Волновасі на новому стадіоні «Народний», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у турнірі взяли участь Національна збірна України серед ветеранів, ФК «Волноваха», ФК «Абориген» (Луцьк) і команда окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Засновник збірної команди Олег Собуцький побажав воїнам, які сьогодні на передовій, живими і здоровими якнайшвидше повернутися додому, а Національній збірній України серед ветеранів - провести гру на «Донбас-арені» під синьо-жовтим українським прапором.

Як повідомлялося, 22 травня 2014 року неподалік міста Волноваха Донецької області окупанти розстріляли один з підрозділів сил АТО. Тоді загинули 18 воїнів 51-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, ще 30 зазнали поранень.