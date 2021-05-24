Окупанти в районі ООС застосовують міномети, гранатомети та ПТРК – 52 порушення за тиждень

Російські окупаційні війська протягом 17-23 травня 52 рази порушили режим припинення вогню в районі операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.

«Згідно зі зведеннями пресцентру штабу Об’єднаних сил, з 17 по 23 травня російсько-окупаційні війська 52 рази порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом минулого тижня противник відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у напрямку населених пунктів Новолуганське, Піски, Зайцеве, Опитне, Новотошківське, Причепилівка, Авдіївка, Світлодарськ, Красногорівка, Троїцьке, Гнутове, Мар’їнка, Шуми, Катеринівка, Водяне, Гранітне.

За інформацією видання, найгарячішою добою тижня, що минув, стало 22 травня — противник 12 разів порушив режим припинення вогню. Цього ж дня ворог здійснив обстріл інфраструктури та цивільного сектору Пісків із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Раніше повідомлялось, що у двір одного з будинків влучила міна, в результаті чого вибуховою хвилею вирвано ворота та пошкоджено огорожу. Наступна міна влучила в сам будинок — пробила дах та здетонувала на горищі. Ніхто не постраждав.

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Крім того, за інформацією командування Об’єднаних сил, 17 травня внаслідок ворожого снайперського вогню у напрямку Авдіївки поранено військовослужбовця ЗСУ. 21 травня поблизу населеного пункту Луганське внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації два українські військовослужбовці дістали поранення та один бойове травмування. Наступного дня поранено ще одного українського захисника. 23 травня в результаті обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зазнав осколкового поранення.

Протягом минулого тижня також зафіксовано ведення російськими найманцями провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях. Так, 17 травня в районі Пісків російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій Збройних сил України з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька. Як місця вогневих позицій для мінометів ворог обрав майданчики у житловій забудові поблизу Міської клінічної лікарні № 21. Метою дій проросійських найманців було провокування підрозділів Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь.

20 травня противник здійснив обстріл Мар’їнки зі станкового протитанкового гранатомета з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька. Внаслідок вибуху шести гранат завдано матеріальних збитків трьом цивільним помешканням. Як наголошується, що це вже другий за поточний місяць обстріл Мар’їнки.

Як повідомлялось, російські найманці минулої доби, 23 травня, шість разів зривали «тишу». Внаслідок обстрілів один український захисник дістав поранення.