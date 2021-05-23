Окупанти з початку доби двічі зривали «тишу» в зоні ООС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.
"З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил. Протягом поточної доби, 23 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.