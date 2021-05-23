В українській армії - 231 хворий з коронавірусом

Станом на ранок 23 травня у Збройних силах на COVID-19 хворіє 231 особа, за добу зареєстровано 4 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

"Станом на 10.00 23 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 231 особа", - йдеться у повідомленні.

Всього за час пандемії одужало 24 780 осіб. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 83 особи.

У ЗСУ зареєстровано 93-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

"Працівник Збройних Сил України перебував на лікуванні в Одеській міській лікарні. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за минулу добу в ЗСУ зареєстровано 4 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладу охорони здоров’я госпіталізовано 1 особу.

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 52 416 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 314 військових медиків. Повторно провакциновано 454 особи. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 120 осіб.

В Україні минулої доби зареєстровано 2 533 випадки зараження коронавірусом.