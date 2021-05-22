У зоні ООС окупанти вісім разів порушили «тишу», поранений український боєць

Від початку доби 22 травня в районі операції Об’єднаних сил зафіксували вісім порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Так, з початку доби поблизу Пісків окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів. Неподалік Водяного противник двічі застосував у напрямку українських позицій ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

Читайте також: Польща обіцяє приділити особливу увагу сходу України під час головування в ОБСЄ

У районі Причепилівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті селища Південне найманці двічі здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення, нагадали у штабі. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – тяжкий.

Читайте також: Тяжкопораненого в зоні ООС нацгвардійця доправили гелікоптером з Дніпра до Києва

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Фото: mil.gov.ua