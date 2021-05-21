Депутати передали 9 дронів українським військовим на передовій

Понад 20 народних депутатів від політичної партії «Слуга Народу» в рамках реалізації проєкту волонтерської допомоги для українських захисників на передових позиціях на сході країни передали 9 дронів для піхотинців та розвідників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба "Слуги Народу".

"Це – лише проміжний етап нашого проєкту, який ми з колегами із парламенту зробили для армії", – розповів заступник голови фракції "Слуга Народу" Юрій Мисягін.

Депутати передали дрони українським військовим на передовій / Фото: Слуга народу

За його словами, упродовж місяця депутати організовували збір коштів на закупівлю безпілотників. За цей час депутати передали 9 дронів для піхотинців та розвідників.

Депутати від «Слуги Народу» і надалі надаватимуть допомогу українським військовим, зокрема, через волонтерські проєкти.

Мисягін наголосив, що така допомога не лише підвищить боєздатність підрозділів українських військових, а й збереже їхні життя. Адже в умовах гібридної війни та постійних провокацій ворога необхідно використовувати сучасні технології, які допомагатимуть контролювати лінію зіткнення та спостерігати за пересуванням ворожих військ.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні народні депутати із парламентської фракції «Слуга Народу» побували у 58-й бригаді ЗСУ поблизу селища Піски на Донеччині та передали військовим чотири дрони.