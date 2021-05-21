Не лише техніка: генерал Содоль розповів, як світ допомагає українському війську

Морська піхота ВМС ЗСУ продовжує отримувати міжнародну допомогу, яка підсилює спроможності українського війська. Так, у 2021 році урядом США вже передані малі десантні засоби типу ZODIAK. Крім того, планується отримати снайперські системи Барет MRAD, прилади нічного бачення, тепловізійні приціли, антибатарейні радари та ін.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач морської піхоти ВМС ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль.

«У 2020 році українська морська піхота отримала малогабаритні засоби протидії БпЛА, сотні одиниць радіостанцій КХ/УКХ діапазону, підсилювачі потужності, пульти дистанційного керування, апаратури внутрішнього зв’язку та комутації виробництва HARRIS, малогабаритні установки для постановок перешкод та комплекти медичної допомоги для бойових медиків. Робота у цьому напрямі продовжується. Так, у рамках військово-технічної допомоги у 2021 році урядом США вже передані малі десантні засоби типу ZODIAK. Крім того, плануємо отримати снайперські системи Барет MRAD, прилади нічного бачення, тепловізійні приціли, а також антибатарейні радари», - повідомив Содоль.

Він також відзначив, що допомога від міжнародних партнерів не обмежується лише технічною складовою. Торік попри обмеження, спричинені епідемією коронавірусної інфекції COVID-19, було проведено підготовку особового складу окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського в рамках операції UNIFIER, низку конференцій та зустрічей, присвячених розвитку української морської піхоти й участі українських військовослужбовців у міжнародних навчаннях, а саме українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-21", навчаннях "Еджайл Спіріт-21". Крім того, десантно-штурмова рота окремого батальйону морської піхоти залучалась до бойового чергування у складі багатонаціональної тактичної групи "Хелброк".

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Як повідомлялося, цьогоріч Збройні сили України візьмуть участь у низці навчань НАТО. Серед навчань, до участі в яких Альянс запросив Україну, — Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.