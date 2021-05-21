В українській армії за добу виявили 10 випадків коронавірусу

У Збройних силах України за минулу добу виявлено 10 випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 4 особи госпіталізовано до закладів охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Медсил, станом на 21 травня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 263 особи. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 89 осіб.

Загалом від початку пандемії в ЗСУ одужало 24 725 осіб, летальних випадків зареєстровано 91.

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 52 099 осіб отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, з них 3 288 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 42 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби зареєстровано 4984 випадки зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 175 382 особи.