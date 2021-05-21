Зеленський відзначив нагородами 20 військових, вісьмох - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив 20 військовослужбовців державними нагородами, вісьмох із них - посмертно.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №202/2021 опубліковано на сайті глави держави.

У документі зазначається, що нагороди надано за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент, зокрема, відзначив орденом «За мужність» III ступеня дев’ятьох захисників, вісьмох з яких - посмертно, медаллю «Захиснику Вітчизни» - 11 військовослужбовців.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня 2020 року Президент надав звання Героя України солдату Юрію Горайському, який був смертельно поранений у районі Докучаєвська.

Фото: president.gov.ua