Російські найманці минулої доби один раз зривали «тишу» на сході України

Російські найманці минулої доби один раз зривали «тишу» на сході України

Укрінформ
Протягом минулої доби, 19 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

"Біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів", - йдеться у повідомленні.

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Станом на 7 годину ранку, 20 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

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