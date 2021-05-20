Російські найманці минулої доби один раз зривали «тишу» на сході України
Укрінформ
Протягом минулої доби, 19 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.
"Біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину ранку, 20 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.