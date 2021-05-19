У зоні ООС протягом дня зберігалася «тиша»

Російські окупаційні війська станом на 17.00 19 травня не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«У районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українська сторона СЦКК також повідомила про чергові грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Так, відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 18 травня, Місія продовжує фіксувати факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, БПЛА Місії вже систематично зазнають перешкод, внаслідок глушіння сигналу під час завчасно анонсованих запланованих польотів. Нещодавно Місія зафіксувала понад 10 таких випадків.

Крім того, за інформацією пресслужби, окупанти продовжують дообладнувати та розширювати наявні оборонні позиції в бік лінії розмежування. Зокрема, Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні неподалік населеного пункту Піски проводилися земляні інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів для створення нових укріплень в напрямку розташування передових позицій підрозділів Збройних сил України.

У штабі вкотре наголосили, що підрозділи ЗСУ знаходяться на своїх позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляв Укрінформ, збройні формування Російської Федерації минулої доби, 18 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил 6 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає.