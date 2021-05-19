В українській армії – 16 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України за добу зареєстровано 16 випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медичних сил.

"За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 7 осіб госпіталізовано до закладів охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

За даними Медсил, на сьогодні у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 324 особи. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 91 особа.

У ЗСУ за час пандемії одужали 24 634 особи, зареєстровано 91 летальний випадок.

Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 51 801 особа отримала першу дозу вакцини. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 72 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 18 травня, зафіксували 5138 випадків COVID-19, померло 227 інфікованих.