Окупанти від початку доби тричі обстріляли українські позиції

Окупанти від початку доби тричі обстріляли українські позиції

Укрінформ
В зоні операції Об’єднаних сил від початку доби 18 травня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.  

Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї поблизу Пісків.

У напрямку Авдіївки противник здійснив обстріл з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає, запевнили у штабі.

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Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Як повідомлялось, упродовж 17 травня в районі ООС зафіксовано 9 випадків порушення тиші з боку російських окупантів.

Фото: Міноборони України

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