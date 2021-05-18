Окупанти від початку доби тричі обстріляли українські позиції

В зоні операції Об’єднаних сил від початку доби 18 травня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці. Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї поблизу Пісків. У напрямку Авдіївки противник здійснив обстріл з підствольних гранатометів. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає, запевнили у штабі. Читайте також: Окупанти вели провокативний обстріл позицій ЗСУ з житлових кварталів Донецька Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм. Як повідомлялось, упродовж 17 травня в районі ООС зафіксовано 9 випадків порушення тиші з боку російських окупантів. Фото: Міноборони України