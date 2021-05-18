Окупанти від початку доби тричі обстріляли українські позиції
Укрінформ
В зоні операції Об’єднаних сил від початку доби 18 травня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.
Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї поблизу Пісків.
У напрямку Авдіївки противник здійснив обстріл з підствольних гранатометів.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає, запевнили у штабі.
Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.
Як повідомлялось, упродовж 17 травня в районі ООС зафіксовано 9 випадків порушення тиші з боку російських окупантів.
Фото: Міноборони України