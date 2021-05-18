Окупанти вели провокативний обстріл позицій ЗСУ з житлових кварталів Донецька

Окупанти ввечері 17 травня здійснили провокативний обстріл позицій підрозділів Збройних сил України у районі Пісків з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів окупованого Донецька та його передмістя.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу Об'єднаних сил.

«Незважаючи на те, що такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, наражають на небезпеку мирних мешканців та несуть загрозу руйнування критичних об’єктів інфраструктури, найманці країни-агресора цинічно нехтують нормами важливої міжнародної угоди», - ідеться в повідомленні.

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Як місця вогневих позицій для мінометів окупанти обрали майданчики і двори поруч з житловими будинками, а один з мінометів розташували у безпосередній близькості від донецької міської клінічної лікарні № 21.

Метою було провокування підрозділів ЗСУ на відкриття вогню у відповідь.

Водночас ворожі обстріли супроводжувалися фейковими інтенсивними інформаційними «вкидами» зі звинуваченнями в обстрілах українських військових.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей суперечать будь-яким нормам і правилам ведення війни, наголосили у штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, протягом 17 травня в районі проведення ООС зафіксовано 9 випадків порушеня режиму припинення вогню.

Фото: штаб ООС