В українській армії за добу - 17 випадків коронавірусу, один хворий помер

Станом на ранок 18 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 358 осіб. Нових випадків за добу – 17, одна особа померла від ускладнень захворювання.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 18 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 358 осіб. За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, у Збройних силах України зареєстровано 91-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Військовослужбовець перебував на лікуванні у Чортківській центральній районній лікарні, що на Тернопільщині. Попри проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 111 осіб. Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 24 584 особи.

У пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 51 147 осіб отримали першу дозу вакцини. З них 3 284 - військових медиків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 17 травня, зафіксували 4 095 нових випадків COVID-19. Померли 285 осіб.