Окупанти відкривали вогонь біля Новотошківського та Причепилівки

Окупанти відкривали вогонь біля Новотошківського та Причепилівки

Укрінформ
Російські окупаційні війська станом на 17.00 17 травня двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє штаб ООС.

«Протягом поточної доби, 17 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

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У пресслужбі наголосили, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, у районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, втрат у лавах ЗСУ немає.

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