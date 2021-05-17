Окупанти відкривали вогонь біля Новотошківського та Причепилівки

Російські окупаційні війська станом на 17.00 17 травня двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє штаб ООС.

«Протягом поточної доби, 17 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

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У пресслужбі наголосили, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, у районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, втрат у лавах ЗСУ немає.