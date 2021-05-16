Український кулезахисний шолом пройшов випробування за новим стандартом

Український кулезахисний шолом пройшов випробування за новим стандартом

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Укрінформ
Український кулезахисний шолом «ТОР-Д» пройшов випробування за новим стандартом Міністерства оборони. Також він пройшов успішне випробування в сертифікованій лабораторії США

Балістичний шолом – розробка вітчизняної компанії UaRms, повідомляє "АрміяInform", передає Укрінформ.

За словами заступника директора з розвитку проєктів військового призначення ТОВ «KM ДІСТІ» (входить до складу ГО «Ліга оборонних підприємств України») Костянтина Марушевського, підприємство випробувало шолом «ТОР-Д» в українській акредитованій лабораторії згідно з новим стандартом. Результати випробувань засвідчили, що цей шолом повністю відповідає вимогам військових.

У 2016 році «ТОР-Д» (десантний варіант шолому «ТОР») успішно пройшов визначальні відомчі випробування і був прийнятий на забезпечення українського війська.

Марушевський також додав, що балістичний захист цих шоломів відповідає захисту 1 національного стандарту ДСТУ 8835:2019. Тобто його не пробиває 9-мм куля (патрон 9×19) зі свинцевим осердям на швидкості 358 м/с з відстані 5 метрів та 9-мм куля (патрон 9×18) зі сталевим осердям на швидкості 335 м/с. Водночас заперешкодна деформація захисної оболонки після пострілу менше, ніж передбачена стандартами країн НАТО (до 20 мм у фронтальній та тильній частині і до 16 мм у бокових та тім’яних частинах).

Окремо він звернув увагу на надійність і ергономічність підшоломника: демпферні подушки надійно захищають голову від контузійної травми, а утримуюча система підганяється не тільки за висотою і глибиною, а й за окружністю голови за допомогою дискового регулятора.

Раніше загальновійськовий кулезахисний шолом «ТОР-Д» пройшов успішне випробування в сертифікованій лабораторії США за стандартом NIG, рівень ІІІ-А. Про це свідчить виданий сертифікат встановленого зразка, де відображені всі етапи випробувань із фіксацією відповідних параметрів. Один із них — енергія впливу на голову бійця після влучання в шолом 9-мм пістолетної кулі Luger (9х19) зі швидкістю 411,5-442 м/с. За дозволених до 400 G (одиниць вимірювання) максимальний показник випробувань становив 216,9 G. На практиці це означає відсутність контузії у військовослужбовця та можливість подальшого виконання бойового завдання.

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У березні поточного року Міноборони України затвердило стандарт ВСТ 01.301.007 — 2021 (02) «Небалістичні методи випробувань та критерії оцінювання бойових шоломів». Зокрема, він передбачає перевірку шоломів на стійкість до впливу різних умов експлуатації (як дуже низьких, так і дуже високих температур), стійкість до відкритого полум’я, міцність утримуючої системи під час статичного та динамічного навантаження, стабілізацію шолому на голові користувача під час виконання бойових завдань тощо.

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