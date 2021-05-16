В українській армію за добу - три випадки коронавірусу

Станом на ранок 16 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 479 осіб, за добу зареєстрували три нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ в Фейсбуці.

"Станом на 10.00 16 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 479 осіб... За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 1 особу госпіталізовано до закладу охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом за час пандемії одужали 24 445 осіб, летальних випадків 89. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 129 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 51 729 осіб отримала одну дозу вакцини. З них 3 284 військові медики. Повторно провакциновано 284 особи. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 126 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 3 620 випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 153 864 особи.