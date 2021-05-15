США передали українським військовим медикам спеціальні захисні костюми

Командування Медичних сил Збройних сил України за сприяння Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США отримало 5000 комплектів спеціальних захисних костюмів та бахіл.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

“Санітарно-епідеміологічним управлінням командування Медичних сил Збройних сил України за сприяння Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США було отримано 5000 комплектів спеціальних захисних костюмів та бахіл. Ці засоби індивідуального захисту найближчим часом будуть передані у регіональні санітарно-епідеміологічні управління та мобільні лабораторії, які знаходяться у районі проведення операції Об’єднаних сил, де будуть використовуватися медичним персоналом при роботі з хворими на гостру респіраторну хворобу COVID-19, та при проведенні лабораторних досліджень небезпечного біологічного матеріалу”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, ця допомога повністю забезпечить потребу лікарів-епідеміологів і фахівців мікробіологічних лабораторій санітарно-епідеміологічних підрозділів Медичних сил Збройних сил України у засобах захисту та посилить їх спроможності у боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в українському війську.

Як повідомлялось, станом на 14 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіли 480 військових.

Фото: Ukrmilitarymedic